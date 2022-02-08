Англия

Датчанин рассказал, как восстанавливался после остановки сердца.

Полузащитник Брентфорда Кристиан Эриксен рассказал, как восстанавливался после остановки сердца в матче ЧМ-2020.

"Когда случилась со мной эта трагедия, по дороге в больницу я сказал жене, что, завершу карьеру. Но все изменилось через два дня. Я сказал это на эмоциях. Осознал, что именно случилось со мной, только спустя несколько дней. Затем начались обследования, сдавал анализы, и все чаще я стал задаваться вопросом: "Смогу ли я продолжить карьеру?".

Затем я начал поправляться. Стало понятно, что если результаты обследований будут в порядке, то я смогу постепенно возобновить футбольную карьеру. Я сдавал много физических тестов, чтобы посмотреть, как сердце будет реагировать на нагрузку. Все было отлично".

"Это самый долгий период в моей жизни без футбола. Мне повезло, что у меня не было серьезных осложнений. Мне было очень трудно провести такое длительное время в лазарете. Я должен был запастись терпением, ничего не делать и проходить реабилитацию. И потом я, наконец, коснулся мяча, почувствовал запах травы и бутс. Это шикарно!

Вновь почувствовал это волнение во время выхода на стадион с командой. Сейчас я нахожусь в очень хорошем функциональном состоянии. Пока не знаю, как мое тело отреагирует на возвращение на поле", — сказал Эриксен.

Напомним, Эриксен присоединился к Брентфорду на правах свободного агента и подписал полугодичный контракт. Соглашение также предусматривает опцию продления до июня 2023 года.