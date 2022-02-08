Англия

Вскоре мужчина престанет перед судом.

Во время матча между Лестером и Ноттингем Форест в рамках Кубка Англии произошел неприятный эпизод.

Фанат "лис" выбежал на поле после гола Форрест с намерением избить футболистов. В итоге его увели с поля после того как мужчина нанес несколько ударов футболистам.

Нападавший оказался 19-летним Кэмероном Тонером. Ему предъявили обвинения по нескольким пунктам в частности в нанесения телесных повреждений и выходе на поля во время игры.

Тонер был освобожден под залог. Ему запретили посещать стадионы. Также он должен предстать перед магистратским судом Ноттингема 24 февраля.

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