Вскоре мужчина престанет перед судом.
Фото Getty Images
08 февраля 2022, 12:59
Во время матча между Лестером и Ноттингем Форест в рамках Кубка Англии произошел неприятный эпизод.
Фанат "лис" выбежал на поле после гола Форрест с намерением избить футболистов. В итоге его увели с поля после того как мужчина нанес несколько ударов футболистам.
Нападавший оказался 19-летним Кэмероном Тонером. Ему предъявили обвинения по нескольким пунктам в частности в нанесения телесных повреждений и выходе на поля во время игры.
Тонер был освобожден под залог. Ему запретили посещать стадионы. Также он должен предстать перед магистратским судом Ноттингема 24 февраля.
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