Украинец не сыграет в сегодняшнем матче "ирисок".
Виталий Миколенко, Getty Images
08 февраля 2022, 21:03
Защитник Эвертона Виталий Миколенко пропустит встречу с Ньюкаслом в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.
Левого фулбека не оказалось в заявке ливерпульского клуба на сегодняшний поединок. По информации СМИ, украинец сдал сомнительный результат теста на коронавирус и не отправился с командой на выездную встречу.
После перехода в Эвертон 22-летний игрок успел провести три поединка в футболке "ирисок".
Матч Ньюкасл – Эвертон состоится сегодня на Сент-Джеймс Парк и начнется в 21:45 по киевскому времени.