Англия

Украинец не сыграет в сегодняшнем матче "ирисок".

Защитник Эвертона Виталий Миколенко пропустит встречу с Ньюкаслом в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.

Левого фулбека не оказалось в заявке ливерпульского клуба на сегодняшний поединок. По информации СМИ, украинец сдал сомнительный результат теста на коронавирус и не отправился с командой на выездную встречу.

После перехода в Эвертон 22-летний игрок успел провести три поединка в футболке "ирисок".

Матч Ньюкасл – Эвертон состоится сегодня на Сент-Джеймс Парк и начнется в 21:45 по киевскому времени.