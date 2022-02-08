"Молотобойцы" набрали три очка в матче на своем поле.
Вест Хэм - Уотфорд, getty images
08 февраля 2022, 23:38
Вест Хэм в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Уотфорд и добился победы.
Единственный гол во встрече забил Джаред Боуэн в середине второй половины игры. Уотфорд не нашел чем ответить.
Вест Хэм — Уотфорд 1:0
Гол: Боуэн, 68
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 60) — Боуэн.
Уотфорд: Фостер, — Фемения, Кэткарт, Самир, Камара — Куцка, Клеверли, Сиссоко, Кайембе — Кинг, Деннис.
Предупреждение: Цоуфал