Англия

"Молотобойцы" набрали три очка в матче на своем поле.

Вест Хэм в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Уотфорд и добился победы.

Единственный гол во встрече забил Джаред Боуэн в середине второй половины игры. Уотфорд не нашел чем ответить.

Вест Хэм — Уотфорд 1:0

Гол: Боуэн, 68

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 60) — Боуэн.

Уотфорд: Фостер, — Фемения, Кэткарт, Самир, Камара — Куцка, Клеверли, Сиссоко, Кайембе — Кинг, Деннис.

Предупреждение: Цоуфал