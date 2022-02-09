Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского первенства.
Вест Хэм – Уотфорд, Getty Images
09 февраля 2022, 09:35
В матче 24-го тура АПЛ Вест Хэм обыграл на своем поле Уотфорд со счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте забил нападающий "молотобойцев" Джаррод Боуэн.
Вест Хэм – Уотфорд 1:0
Гол: Боуэн, 68.
Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл – Соучек, Райс – Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 60) – Боуэн.
Уотфорд: Фостер – Фемения (Нгакия, 78), Кэткарт, Самир, Камара – Куцка, Клеверли (Педру, 77), Сиссоко, Кайембе (Луза, 77) – Кинг, Деннис.
Предупреждение: Цоуфал.