Англия

Специалист поделился мыслями об отсутствии украинского защитника.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сдал сомнительный тест на коронавирус и не смог помочь своей команде в матче против Ньюкасла (1:3).

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лампард высказался об отсутствии в составе Миколенко, оценив сложность сложившейся ситуации.

"Миколенко — единственный левый защитник с рабочей левой ногой. Конечно, на этой позиции может сыграть также и Таусенд, но мои планы были разрушены.

Потеря такого футболиста — это очень непросто и мы надеемся, что Виталий вернется в строй как можно скорее", — сказал специалист после матча с Ньюкаслом.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ньюкасл — Эвертон.