Англия

Итальянский специалист удивлен, что датский хавбек так быстро вернулся

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте рассказал, пыталась ли его команда в зимнее трансферное окно подписать атакующего полузащитника Кристиана Эриксена, который перебрался в Брентфорд.

"Мы не обсуждали повторное подписание Кристана Эриксена. Я удивлен этой ситуацией… Я думал, что ему потребуется больше времени, чтобы вернуться в Англию.

Для "шпор" Кристиан — часть истории, и вернуться сюда в будущем может быть хорошей возможностью", — приводит слова Конте Tottenham Tiers.

Напомним, Эриксен не выходил на поле с Евро-2020, когда у него во время матча остановилось сердце. Датчанин присоединился к Брентфорду на правах свободного агента и подписал полугодичный контракт. Соглашение также предусматривает опцию продления до июня 2023 года.