Англия

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 24-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Ливерпулем и Лестером, которое пройдет на стадионе Энфилд.

Ливерпуль — Лестер

Четверг, 10 февраля, 21:45. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sport+.

После недавней осечки Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном (1:1) у Ливерпуля появились какие-никакие шансы все-таки навязать борьбу "горожанам" в гонке за чемпионский титул. Конечно, команда Хосепа Гвардиолы на данный момент имеет комфортное преимущество в 12 очков, однако не стоит забывать, что у подопечных Юргена Клоппа еще есть два поединка в запасе.

Со стартом Кубка африканских наций у многих болельщиков Ливерпуля были огромное опасения касательно того, как их команда пройдет этот период без двух лидеров атаки в лице Мо Салаха и Садио Мане, однако по итогу все оказалось не так страшно, как предсказывалось заранее. Мерсисайдцы одержали две победы в АПЛ (над Брентфордом и Кристал Пэлас), а также продолжили свой путь как в Кубке Англии, так и в Кубке английской лиги, в котором "красные" сыграют в финале против Челси.

Что касается Лестера, то последние результаты команды скорее удручают, чем радуют. Все мы еще помним, как коллектив Брендана Роджерса безвольно упустил победу над Тоттенхэмом, пропустив два мяча в компенсированное ко второму тайму время (2:3).

Однако на этом неудачи Лестера не прекратились. Помимо последнего разгромного поражения от Ноттингем Форест из Чемпионшипа (1:4), которое стоило команде Роджерса дальнейшего участия в Кубке Англии, "лисы" в своих худших традициях упустили минимальную победу над Брайтоном в АПЛ (1:1), пропустив в заключительном отрезке встречи. И даже на фоне того, что перед Новым годом Лестеру удалось сенсационно обыграть Ливерпуль со счетом 1:0, сейчас "лисы" выглядят явным аутсайдером накануне второй встречи с мерсисайдцами в Премьер-лиге.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,26, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 12,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,90.

Ориентировочные составы

Не сыграют: ... — Кастань, Фофана, Бертранд, Варди, Эванс, Менди

Под вопросом: Салах, Мане, Ориги, Хендерсон — ...

Результаты последних очных встреч АПЛ

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