Англия

Мэтт Тернер продолжит карьеру в стане "канониров" с лета 2022 года.

Нью-Инглэнд Революшн из МЛС на своем официальном сайте сообщил о продаже своего голкипера Мэтта Тернера в лондонский Арсенал.

Полноценный контракт 27-летнего американца с "канонирами" вступит в свое действие в конце текущего сезона АПЛ, летом 2022 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по информации журналиста Фабрицио Романо, Арсенал заплатил за Тернера 6,7 миллионов долларов + 3 миллиона долларов предусмотрено в качестве бонусов.

Помимо этого, Нью-Инглэнд Революшн оставил за собой право получить 10% от следующей перепродажи американского вратаря в другой клуб.

В сезоне-2020/21 Мэтт Тернер провел 29 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 37 мячей и 5 матчей отстоял "на ноль".

Американец рассматривается в качестве сменщика для Аарона Рамсдейла, поскольку Бернд Лено, скорее всего, летом покинет Арсенал из-за недостатка игровой практики.