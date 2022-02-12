Англия

Опытный наставник находится на пороге внушительной отметки.

Английский наставник Рой Ходжон в конце января был приглашен на пост главного тренера Уотфорда с единственной целью — уберечь команду от вылета из Премьер-лиги по итогам текущего сезона.

На данный момент, результаты выступлений "шершней" под руководством нового главного тренера выглядят ничуть не лучше, чем при его предшественнике, Клаудио Раньери: ничья против Бернли (0:0) и поражение от Вест Хэма (0:1).

Тем не менее, для 74-летнего Ходжсона работа во главе Уотфорда является прекрасным шансом вписать свое имя в историю английского футбола.

Лишь два наставника до этого сумели провести более 150 матчей в качестве главного тренера одной из команд АПЛ, после того, как достигли возрастной отметки в 65 лет.

Подобным ранее отмечались сэр Алекс Фергюсон (245 матчей) и сэр Бобби Робсон (188).

Уже по итогам домашнего матча против Брайтона в рамках 25-го тура национального первенства Ходжсон может присоединится к когорте этих общепризнанных мастеров тренерского цеха.

Отметим, что в своей карьере Рой успел поработать как в качестве клубного тренера, так и руководил сборной Англии с мая 2012 года по июнь 2016.

Матч Уотфорд — Брайтон состоится 12 февраля, начало в 17:00 по киевскому времени.