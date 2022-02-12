Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Саутгемптон.

Манчестер Юнайтед и Саутгемптон очным поединком на Олд Траффорд будут открывать события субботней части 25-го тура английской Премьер-лиги.

Ральф Рангник, на фоне осечки в матче против Бернли (1:1), решил использовать с первых минут Криштиану Роналду на острие атаки.

Ральф Хазенхюттль, после поражения от Тоттенхэма (2:3), предпочел увидеть аналогичный стартовый состав.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Шоу — Погба, Мактоминей — Рашфорд, Фернандеш, Санчо — Роналду.

Запасные: Хендерсон, Линделеф, Джонс, Теллес, Ван-Биссака, Мата, Лингард, Ганнибал, Эланга.



Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро — С. Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу, Эльюнусси — Броя, Адамс.

Запасные: Кабальеро, Стивенс, Ливраменто, Валери, Дженепо, Смолбоун, Диалло, Лонг, А. Армстронг.



Матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.