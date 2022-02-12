Англия

Завершились матчи чемпионата Англии.

В рамках 25 тура английской Премьер-лиги завершились три поединка.

Эвертон добился первой победы в АПЛ при новом главном тренере Фрэнке Лампарде. На Гудисон Парк "ирискам" предстояло сыграть против Лидса.

В первом тайме, несмотря на все трудности с подбором состава, Эвертон забил дважды. Открыл счет Коулмэн, а удвоил преимущество Кин.

Во второй половине игры Эвертон был активнее Лидса. И на 78 минуте сделал счет разгромным. Ришарлисон прорвался сквозь защитников и поразил нижний левый угол.

Эвертон - Лидс 3:0

Голы: Коулмэн, 10, Кин, 23, Ришарлисон, 78

Эвертон – Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан, ван де Бек, Гордон (Эль-Гази, 81), Кэлверт-Льюин (Алли, 72), Ришарлисон (Рондон, 86), Ивоби.

Лидс – Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас (Хьельде, 9), Кох, Харрисон, Клих (Форшоу, 46), Рафинья (Робертс, 46), Родриго, Джеймс.

Предупреждения: Джеймс (29), Ивоби (74). Брайтон на выезде одолел Уотфорд со счетом 0:2.

Первый тайм запомнился зрителям точным ударом от Мопе. Француз поразил ворота Фостера на 44 минуте встречи.

Во втором тайме Брайтон забил еще один мяч. На 82 минуте Адам Уэбстер оказался в нужном месте и в нужное время, отправив мяч в сетку.

Уотфорд — Брайтон 0:2

Голы: Мопе, 44, Уэбстер, 82

Уотфорд: Фостер — Кико, Каткарт, Самир, Камара — Куцка (Сарр, 46), Сиссоко, Кайембе (Луза, 46), Клеверли (Педру, 70), Кинг, Деннис.

Брайтон: Санчес — Уэбстер, Данк, Велтман, Кукурелья, Лэмпти — Лаллана (Даффи, 90+1), Гросс (Макаллистер, 64), Модер — Уэдбек (Биссума, 64), Мопе.

Предупреждения: Деннис, Камара, Луза, Данк, Лэмпти.

Брентфорд и Кристал Пэлас голов не забивали. Поединок выдался достаточно скучным — команда лишь по несколько раз угрожали ворота друг друга.

Брентфорд — Кристал Пэлас 0:0

Брентфорд: Рая — Айер, Янссон, Пиннок, Канос (Баптист, 86), Генри — Янельт (Да Силва, 61), Нергор, Йенсен — Мбеумо, Висса (Годдос, 82).

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Уорд — Шлупп, Хьюз (Макартур, 66), Галлахер — Заа, Айю (Олисе, 78), Эдуар (Матета, 72).

Предупреждения: Канос.