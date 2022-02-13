Англия

Португалец уверен в успехе своего одноклубника.

Защитник сборной Португалии и Манчестер Сити Жоау Канселу лестно отозвался о своих одноклубниках.

"В Манчестер Сити играют много выдающихся футболистов. Гюндоган один из них. Про Фила Фодена и говорить много не надо. Он в будущем выиграет Золотой мяч.

Все футболисты Ман Сити влияют на меня положительно каждый день. Я горд, что играют в таком клубе.

Отмечу Рубена Диаша. У него есть характер, с которым он уже покорил Премьер-лигу. Несмотря на то, что проводит лишь второй год в команде, он уже является вице-капитаном. Это заслуживает оваций. Нужно обращать внимание на такие успехи, если человек этого заслуживает", — сказал Канселу.

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