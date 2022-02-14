Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Лестер в концовке упустил победу над Вест Хэмом.

Казалось, что гол Рикарду Перейры станет решающим в данном противостоянии, однако в компенсированное время Доусон выиграл верховую борьбу и спас для Вест Хэма ничейный результат.

Обзор матча:

Лестер — Вест Хэм 2:2

Голы: Тилеманс, 45 (пен.), Перейра, 57 — Боуэн, 10, Доусон, 90+1

Лестер: Шмейхель, Перейра, Амарти, Сеюнджю, Джастин (Томас, 31), Ндиди, Тилеманс (Вестергор, 90), Дьюзбери-Холл, Мэддисон (Лукман, 73), Барнс, Дака.

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал (Фредерикс, 67), Доусон, Диоп, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 79), Соучек, Райс, Форнальс (Влашич, 79), Антонио, Боуэн.

Предупреждения: Рикарду Перейра — Крессуэлл, Райс