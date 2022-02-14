Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал на своем поле Вулверхэмптон, где потерпел третье поражение кряду в рамках внутреннего первенства.

Подопечные Бруну Лаже отправили в ворота "шпор" два безответных мяча в первом тайме, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном поединке.

Обзор матча:

Тоттенхэм – Вулверхэмптон 0:2

Голы: Хименес, 6, Дендонкер, 18.

Тоттенхэм: Льорис – Санчес, Ромеро, Дэвис – Доэрти (Эмерсон, 82), Уинкс, Бентанкур, Сессеньон (Кулусевски, 28) – Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 71) – Кейн.

Вулверхэмптон: Жозе Са – Килмен, Коуди, Саисс, Семеду – Дендонкер, Рубен Невеш, Кандл, Аит-Нури – Хван Хи Чхан (Поденсе, 81), Хименес (Сильва, 86).

Предупреждения: Лукас Моура, Кулусевски, Бентанкур – Аит-Нури.