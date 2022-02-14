Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Ньюкасл — Астон Вилла, Getty Images
14 февраля 2022, 06:25
Ньюкасл в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги продолжил свою операцию по уходу куда-подальше от зоны вылета, одержав непростую минимальную победу над Астон Виллой в домашнем поединке. Единственный гол "сорок" оказался на счету "зимнего" новичка Кирана Триппьера.
Обзор матча:
Ньюкасл — Астон Вилла 1:0
Гол: Триппьер, 35.
Ньюкасл: Дубравка — Триппьер (Крафт, 48), Шер, Берн, Манкильо (Дамметт, 45) — Уиллок (Гимарайнш, 90+3), Шелви, Жоэлинтон — Фрейзер, Вуд, Сен-Максимен.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Чемберс, Мингс, Динь — Макгинн (Чуквуэмека, 85), Дуглас Луис, Рэмси — Буэндиа (Бэйли, 72), Уоткинс (Ингз, 72), Коутиньо.
Предупреждения: Жоэлинтон, Берн, Шелви — Макгинн, Луис, Бэйли, Рэмси.