Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Ньюкасл в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги продолжил свою операцию по уходу куда-подальше от зоны вылета, одержав непростую минимальную победу над Астон Виллой в домашнем поединке. Единственный гол "сорок" оказался на счету "зимнего" новичка Кирана Триппьера.

Обзор матча:

Ньюкасл — Астон Вилла 1:0

Гол: Триппьер, 35.

Ньюкасл: Дубравка — Триппьер (Крафт, 48), Шер, Берн, Манкильо (Дамметт, 45) — Уиллок (Гимарайнш, 90+3), Шелви, Жоэлинтон — Фрейзер, Вуд, Сен-Максимен.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Чемберс, Мингс, Динь — Макгинн (Чуквуэмека, 85), Дуглас Луис, Рэмси — Буэндиа (Бэйли, 72), Уоткинс (Ингз, 72), Коутиньо.

Предупреждения: Жоэлинтон, Берн, Шелви — Макгинн, Луис, Бэйли, Рэмси.