Англия

Наставник "горожан" назвал соперника, который может обыграть его команду даже в ее лучшей форме.

Английский Манчестер Сити накануне, по всей видимости, досрочно обеспечил себе проход в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА, уже в первом поединке 1/8 финала нанеся разгромное поражение лиссабонскому Спортингу на поле соперников (5:0).

Спортинг Л — Манчестер Сити 0:5 Видео голов и обзор матча

Поскольку интриги в данной паре команд фактически не осталось, на послематчевой пресс-конференции журналисты задавали вопросы главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле не только непосредственно о ходе противостояния, но и на сторонние темы.

Одной из них стал вопрос о том, какая команда на данный момент вообще способна обыграть действующего чемпиона Англии:

"Ливерпуль. Ливерпуль всего на шесть очков позади нас в турнирной таблице чемпионата. Это наш главный противник в нескольких последних сезонах.

Они всегда где-то поблизости. Боль в заднице нашего клуба. Это просто одна из наиболее фантастических команд во всей Европе", — без запинки ответил испанский наставник.

Отметим, что с полным комментарием Гвардиолы относительно первого матча против Спортинга в Лиссабоне можно ознакомиться на нашем сайте.

Ответная игра в данной паре команд состоится 9 марта.