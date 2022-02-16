Англия

Игрок Лейпциг мог перебраться в чемпионат Англии.

В зимнее трансферное окно Манчестер Юнайтед рассматривал трансфер атакующего полузащитника Лейпцига Кристофера Нкунку. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, интерес к 24-летнему французу со стороны "красных дьяволов" связан со скандалом, в который попал нападающий манкунианцев Мейсон Гринвуд — англичанина обвиняют в изнасиловании и жестоком обращении со своей девушкой, за что его отстранили от тренировок до завершения судебного следствия.

Отмечается, что предстоящим летом Манчестер Юнайтед выйдет на трансферный рынок в поисках нового нападающего, однако неизвестно, вернутся ли они к кандидатуре такого типажа игрока, как Кристофер Нкунку.

В текущем сезоне французский вингер провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Нкунку в 55 миллионов евро.