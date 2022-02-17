Англия

Полузащитник Ливерпуля демонстрирует стабильную форму уже два десятка сезонов подряд.

Накануне, Ливерпуль сумел одержать победу над миланским Интером в выездной части двухматчевой дуэли на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (2:0).

Интер — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Помимо добытого важного стратегического преимущества над соперниками, а также персонального статистического достижения наставника "красных" Юргена Клоппа, представители английской Премьер-лиги обеспечили пересечение символической отметки для одного из своих наиболее опытных исполнителей.

Речь идет о полузащитнике Джеймсе Милнере, который в свои 36 лет проводит уже 20-й сезон в профессиональной карьере футболиста.

Англичанин появился на футбольном поле в качестве замены испанскому полузащитнику Тиаго на 86-й минуте, после чего провел игру до финального свистка.

Данный выход в качестве игрока ротации, как сообщает статистический портал Opta, позволил Милнеру провести свой 800-й матч в карьере.

275 поединков из этого числа приходится на период выступлений за Ливерпуль, 203 игры Джеймс провел в Манчестер Сити, 136 матчей сыграл за Ньюкасл, 126 прошло в составе Астон Виллы, 54 было отведено Лидсу и еще 6 футболист отыграл за Суиндон Таун.

В среднем, за свою 20-летнюю карьеру Милнер в каждом из сезонов проводит по 40 игр.

Отметим, что в текущем сезоне для 36-летнего игрока это было 25 появление на футбольном поле, а на его счету числится три голевые передачи.