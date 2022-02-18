Датчанин не успел набрать необходимые кондиции.
кристиан эриксен, Getty images
18 февраля 2022, 16:37
Полузащитник Брентфорда Кристиан Эриксен не сыграет против лондонского Арсенала в матче 26 тура Английской Премьер-Лиги.
Тем не менее, футболист имеет все шансы выйти на поле в матче с Ньюкаслом. Об этом заявил наставник "пчел" Томас Франк.
"Кристиан хорошо работает. Он еще не набрал необходимых кондиций после семимесячного отсутствия и точно не сыграет против Арсенала. Тем не менее, мы рассчитываем на него в следующем матче против Ньюкасла", — приводит слова специалиста журналист The Athletic Джей Харрис.
Напомним, матч Арсенал — Брентфорд состоится завтра в 17:00 по киевскому времени.
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