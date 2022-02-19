Англия

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Арсеналом и Брентфордом, которое пройдет на стадионе Эмирейтс Стэдиум.

Арсенал — Брентфорд

Суббота, 19 февраля, 17:00. Эмирейтс, Лондон. Главный арбитр — Джонатан Мосс.

Арсенал сейчас выглядит главным фаворитом на то, чтобы финишировать в первой четверке чемпионата Англии впервые за последние несколько лет (с Сити, Ливерпулем и Челси). Да, "канониры" провели прошлый месяц далеко не лучшим образом, забив всего один мяч во всех турнирах, но при этом подопечные Микеля Артеты успели первого января дать настоящий бой Манчестер Сити, а также в меньшинстве выстоять против Ливерпуля в первом матче полуфинала Кубка английской лиги, пусть и ответная встреча оказалась для северолондонского клуба далеко не такой удачно.

Слаженные действия в обороне — главная сила сегодняшнего Арсенала, за что смело можно хвалить тренерский штаб Артеты, но по-прежнему нерешенной проблемой остается реализация моментов. "Канониры" научились комбинировать и проводить интересные атаки, но вот в завершении у команды заметные проблемы. Ко всему этому подопечные Микеля Артеты часто сами себе усложняют жизнь и остаются по ходу матча в меньшинстве, при чем эти удаления не всегда логичные. Да, у Артеты есть еще много работы, но даже в меньшинстве Арсенал способен играть и огрызаться, что наглядно продемонстрировал последний матч с Вулверхэмптоном (1:0).

Брентфорд, в свою очередь, продолжает представлять собой весьма симпатичный коллектив, который уже успел сделать неплохую заявку на то, чтобы остаться в элите английского футбола на следующий сезон. Арсенал на собственном опыте прекрасно знает, на что способны "пчелы" за счет своих контратак, стандартов и даже вбрасываний из-за боковой — в первом туре текущей кампании АПЛ коллектив Томаса Франка обыграл "канониров" со счетом 2:0.

Конечно, тогда и состав Арсенала был далек от основного, да и в целом клуб из Северного Лондона неплохо так лихорадило и требовалось время на то, чтобы сыграться ряду летних новичков, но в дальнейшем не только команда Артеты сталкивалась с проблемами против недавнего представителя Чемпионшипа. Датская диаспора устраивала взбучку и Челси, и Ливерпулю, и Вест Хэму, хотя сейчас их дела идут далеко не самым лучшим образом. Брентфорд не побеждает в АПЛ шесть матчей кряду (пять поражений, одна ничья), и, по всей видимости, Арсенал должен продолжить эту неудачную серию своего соперника и брать реванш за неудачу в стартовом туре первенства страны.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 1,47, тогда как потенциальный успех Брентфорда оценивается показателем 8,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Мартинелли — Фосу-Генри, Эриксен

Под вопросом: Лено, Томиясу — Тоуни, Занка

Результаты последних очных встреч АПЛ

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