Англия

Встреча команд завершилась ничьей.

Матч между Вест Хэмом и Ньюкаслом в 26-м туре английской Премьер-лиги завершился ничьей со счетом 1:1.

Крэйг Доусон вывел "молотобойцев" вперед в середине первого тайма, но Джо Уиллок сравнял счет перед самым свистком на перерыв.

Нападающий Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке для запасных.

Вест Хэм – Ньюкасл 1:1

Голы: Доусон, 32 – Уиллок, 45.

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс (Джонсон, 46), Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма (Влашич, 73), Форнальс – Антонио,

Ньюкасл: Дубравка – Крафт, Шер, Берн, Таргетт – Уиллок (Гимарайнш, 88), Шелви, Жоэлинтон – Фрэйзер (Альмирон, 79), Вуд, Мерфи.

Предупреждения: Фредерикс, Форналс, Боуэн – Крафт, Фрэйзер, Берн.