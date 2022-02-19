Англия

Забитый мяч марокканского хавбека принес "синим" необходимый результат.

В матче 26 тура АПЛ Кристал Пэлас на своем поле принимал Челси в рамках лондонского дерби. Матч закончился волевой победой гостей со счетом 0-1.

Обе команды с переменным успехом имели ряд шансов дабы открыть счет, но удалось это подопечным Томаса Тухеля, однако не с первой попытки. На 75 минуте Хаким Зиеш "вонзил" мяч в сетку, но его гол был отменен, а вот взятие ворот от марокканца спустя еще 14 минут уже было признано полностью легитимным и принесло "синим" нужные три очка.

Кристал Пэлас 0-1 Челси

Голы: Зиеш, 89

Кристал Пэлас: Гуаита (Батленд, 46) Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл, Куяте, Макартур (Матета, 90+2) Шлюпп, Олисе, Заа ,Айю (Эзе, 90+2).

Челси: Менди, Силва, Рюдигер, Кристенсен, Сарр (Алонсо,74) Зиеш, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте (Ковачич,74) Пулишич, Хавертц, Лукаку.

Предупреждения: Олисе — Сарр, Пулишич, Хаверц.