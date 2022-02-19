Англия

Тоттенхэм прервал беспроигрышную серию команды Гвардиолы.

Манчестер Сити в рамках поединка чемпионата Англии играл против Тоттенхэма и уступил в напряженной борьбе со счетом 2:3.

Для команды Хосепа Гвардиолы это оказалось первое поражение за шестнадцать матчей элитного дивизиона Англии.

Отметим, что до этого у "горожан" было четырнадцать победы и один ничейный результат — лишь Саутгемптон смог не уступить.

Отметим, что из-за поражения Тоттенхэму Манчестер Сити позволил приблизиться к себе Ливерпулю, который обыграл Норвич.