Англия

Завершился ряд поединков в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Арсенал одержал минимальную победу над Брентфордом.

Сперва Эмиль Смит-Роу вывел "канониров" вперед, а затем Букайо Сака закрепил успех своей команды.

Гол Нергора в компенсированное время уже ничего не решал в данной встрече, хотя, справедливости ради, коллектив Томаса Франка устроил финальный штурм на ворота подопечных Микеля Артеты.

Арсенал - Брентфорд 2:1

Голы: Смит-Роу, 48, Сака, 79 — Нергор, 90+3

Арсенал: Рамсдейл, Соареш, Габриэль, Уайт, Тирни, Джака, Партей, Эдегор, Смит-Роу (Пепе, 75), Ляказетт (Нкетиа, 84), Сака.

Брентфорд: Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос (Годдос, 84), Нергор, Йенсен (Янельт, 44), Дасилва (Баптист, 68), Висса, Мбемо.

Предупреждения: Габриэль — Янссон.

В параллельном матче Ливерпулю противостоял Норвич Сити.

Несмотря на статус аутсайдера у "канареек", они первыми повели в счете, однако в конечном итоге подопечные Юргена Клоппа сумели переломить ход встречи в свою пользу и добыть победу.

Ливерпуль — Норвич Сити 3:1

Голы: Мане, 64, Салах, 67, Диас, 81 — Рашица, 48

Ливерпуль: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 62), Кейта (Ориги, 62), Салах, Мане, Диас (Минамино, 90).

Норвич: Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Ле-Мелу, Плахета, Роу, Маклин, Норманн, Гилмор, Рашица, Пукки, Сарджент.

Предупреждение: Уильямс.

Астон Вилла, в свою очередь, весьма неожиданно на своем поле уступила Уотфорду.

Автором единственного гола в данном противостоянии стал Деннис Бонавентуре.

Астон Вилла — Уотфорд 0:1

Гол: Деннис, 78

Астон Вилла: Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь, Макгинн, Дуглас Луис (Уоткинс, 58), Рэмзи, Кэш (Янг, 65), Коутиньо, Буэндиа (Бэйли, 71), Ингз.

Уотфорд: Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир (Кабаселе, 90), Камара, Клеверли, Сиссоко, Луза, Сарр (Эрнандес, 90), Кинг, Деннис (Сема, 86).

Предупреждения: Кэш — Сарр, Камара

Главной сенсацией среди всех матчей стало разгромное поражение Брайтона от Бернли.

"Бордовые", несмотря на свой прагматизм и статус одного из аутсайдеров АПЛ, отправили в ворота "чаек" три безответных мяча.

Брайтон — Бернли 0:3

Голы: Вегхорст, 21, Браунхилл, 40, Леннон, 69

Брайтон: Санчес, Лэмпти, Даффи, Велтман, Кукурелья, Модер (Марч, 55), Мак Аллистер, Лаллана (Троссард, 55), Биссума, Уэлбек (Фергюсон, 68), Мопе.

Бернли: Поуп, Робертс, Ми, Коллинз, Питерс, Леннон (Лоутон, 90), Корк, Браунхилл, Вегхорст (Барнс, 88), Корне (Родригес, 55), Макнил.

Предупреждения: Даффи — Корк, Робертс, Леннон, Браунхилл

Что касается Саутгемптона, то "святые" принимали на своем поле Эвертон и одержали победу благодаря двум голам во втором тайме.

Украинский защитник Виталий Миколенко, защищающий цвета "ирисок", участия в матче не принимал.

Саутгемптон — Эвертон 2:0

Голы: С. Армстронг, 52, Лонг, 64

Саутгемптон: Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 90), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс (Армстронг, 90), Броя (Лонг, 83).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан (Андре Гомеш, 46), ван де Бек, Ивоби (Таунсенд, 65), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Алли, 75).

Предупреждения: Аллан, Кэлверт-Льюин