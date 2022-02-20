Англия

Football.ua анализирует центральный поединок этого тура в английской Премьер-лиге.

Разбираем центральный матч всего европейского уик-энда. Манчестер Сити в рамках 26 тура английской Премьер-лиги на своем поле проиграл Тоттенхэму, прервав свою впечатляющую 15-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, по ходу которой команда Гвардиолы потеряла лишь 2 очка.

Обе команды выстраивали игру вокруг своих базовых структур. Манчестер Сити традиционно действовал по схеме 4-3-3, а система Тоттенхэма держалась на каркасе формации 3-4-3 или, если быть точнее, – 3-4-2-1.

Оценки статистического ресурса Sofascore.

Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3 (1:1)

Голы: Гюндоган, 33, Марез, 90+2 (пен.) — Кулусевски, 4, Кейн, 59, 90+5

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 70).

Тоттенхэм: Льорис — Ромеро, Дайер, Дэвис — Эмерсон (Доэрти, 83), Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон (Санчес, 90+4) — Кулусевски, Сон (Моура, 80) — Кейн.

Предупреждения: Хойбьерг, Ромеро, Льорис.

xPTS – 1,58:1,17

xG (ожидаемые голы) – 2,32:2

Удары ( в створ) – 21(4):6(5)

Удары из штрафной – 16:4

Удары после стандартов – 5:0

Удары головой – 2:1

Штанги/перекладины – 1:0

Владение – 71%:29%

Точность передач – 91%:79%

Длинные передачи (точность) – 34(56%):54(44%)

Кроссы (точность) – 42(21%):4(75%)

Короткие передачи – 788:279

Ключевые передачи – 12:6

Передач подряд – 7:4

Передачи в первую треть – 55:143

Передачи во вторую треть – 345:145

Передачи в финальную треть – 422:45

Дриблинг (успешный) – 21(12):10(2)

Угловые – 10:0

Офсайды – 1:3

PPDA (интенсивность прессинга) – 8,54:62,00

Единоборства – 44:29

Отборы – 13:13

Перехваты – 9:7

Выносы – 2:37

Фолы – 5:7

Показатели усредненных позиций и тепловая карта красноречиво свидетельствуют о подавляющем территориальном преимуществе Манчестер Сити.

Антонио Конте сознательно отдал мяч сопернику и сделал ставку на компактный низкий блок и организованные быстрые атаки. В принципе, данные методы заработали с первых секунд матча. Тоттенхэм отказался от высокого прессинга и отходил в средний блок, перестраиваясь на фазовую структуру 5-4-1.

На данной стадии позиционной обороны Кейн контролировал условную "шестерку" Сити – Родри. На владеющего мячом центрбека из линии выдергивался центральный полузащитник Тоттенхэма. К примеру, если мяч был у Диаша, давление осуществлял Хойбьерг. Соответственно, когда мяч оказывался у Лапорта, его встречал Бентанкур. Сон и Кулусевски реагировали на фулбеков.

По мере развития позиционного наступления Сити, гости максимально глубоко опускали линию обороны, поддерживая при этом вертикальную и горизонтальную компактность структуры. Низкий блок с пятеркой защитников не самая любимая головоломка для команды Гвардиолы. Не смотря на большое давление и тотальное преимущество, достаточно часто игроки в голубой форме сваливались на банальные прострелы и навесы, с которыми габаритные игроки Тоттенхэма без особого труда справлялись. В частности, во втором тайме хозяева поля исполнили 30 кроссов! Всего за матч игроки Манчестер Сити сделали 42 навеса в штрафную соперника. Впечатляющая цифра, вот только эффективность от этих прямолинейных действий была невысокая – 21% точных кроссов.

Манчестер Сити традиционно перегружал свой левый фланг и больше атаковал через эту вертикальную зону. Тоттенхэм при выходах в быстрые атаки активно использовал оба фланга, но, разумеется, больше опасности исходило слева, где оборону Сити терроризировал Сон.

Антонио Конте привез в Манчестер раритетный "автобус" времен Эленио Эрреры. Катеначчо в лучших традициях создало серьезные проблемы лидерам чемпионата, которые до этого на протяжении нескольких месяцев сносили со своего пути всех подряд, невзирая на стиль и статус оппонентов. Тем не менее, аномально низкий показатель активности в трети поля Манчестер Сити не помешал Тоттенхэму забить быстрый гол и в целом отгрузить сопернику три мяча.

График активных действий команд в атаке:

Карта ударов, а также показатели и график ожидаемых голов (xG):

Обратите внимание на карту передач в финальную треть поля. Оранжевым цветом обозначены действия хозяев, соответственно, голубым – гостей.

При всем визуальном преимуществе Манчестер Сити не был готов противодействовать контратакам соперника. В тактическом противостоянии Гвардиолы и Конте можно провести параллель с шахматами. Если испанский специалист, по большому счету, руководствовался базовыми настройками своей команды, Конте серьезно подстроился под особенности и характеристики команды-соперницы. Позиционная оборона сдерживала натиск Сити, как могла, а наигранные комбинации с выходом в быстрые атаки приносили впечатляющие плоды. Согласитесь, забить нынешнему Ман Сити три гола на Этихад – задача непростая. Конте сознательно отказался от проактивных методов обороны, пожертвовав мячом, итальянец получил взамен пространство для реализации своего плана. Разумеется, Гвардиола играл с позиции силы и без раздумий оформил принятый гамбит.

У выходов Тоттенхэма была четкая структура и в принципе она оказалась ключевым аспектом в противостоянии.

Первый же розыгрыш комбинации привел к быстрому голу в ворота Эдерсона. Кейн регулярно опускался глубже, предлагая себя в свободных зонах между линиями соперника. В этот момент инсайд активно открывался в глубину. Сон освободил вектор на Кейна и своевременно предложил вариант с передачей за спины защитникам. Кейн часто в одно касание отдавал на ход и Сону и Кулусевски.

Подавляющее большинство быстрых атак проходило именно через Кейна, который опускался за мячом. В данных ситуациях, если форвард принимал мяч и имел возможность для заброса в одно касание, Сон своими рывками в полупространстве создавал большие проблемы. В случаях, если первый пас на Кейна не проходил, то передача следовала на Кулусевски или Сона. Если игра шла через Кулушевски, то он искал возможность быстрой передачи на Кейна, который запускал в прорыв Сона. Соответственно, если первый пас шел на Сона, то Кейн отдавал в глубину на Кулусевски. По большому счету, во втором тайме хозяева ничего не могли противопоставить этому системному выходу, который периодически приводил к опасным моментам.

Манчестер Сити в позиционных атаках придерживался традиционной асимметричности. Канселу, который провел очередной блестящий матч, активно шел вперед по флангу, а Уокер оставался и создавал с тройку с центрбеками. В фазе развития позиционных атак схема Сити часто трансформировалась в 3-1-6, где игроки в линии атаки менялись позициями. Нельзя сказать, что команда Гвардиолы провалила матч, но с учетом того, сколько проблем было в обороне, реализация моментов должна была быть на порядок выше.

После матча Хосеп Гвардиола объективно отметил неоптимальный уровень концентрации своей команды: "Еще несколько недель назад я сказал, что до конца сезона нам потребуется выиграть много игр, каждая из которых будет сродни большой битве. Мы знали об этом, но этого оказалось явно недостаточно для того, чтобы осознать, насколько сложно это будет сделать в итоге. До сих пор, начиная с октября, мы не проигрывали ни в одном из матчей.

У Тоттенхэма фантастические игроки и фантастический главный тренер. Мы знали, что после трех поражений они захотят реабилитироваться. Очень тяжело было вскрывать оборону, когда Тоттенхэм защищался так глубоко. У нас были шансы, но мы, к сожалению, не забили. У них есть Кейн, Сон и Кулусевски. Мы не могли противостоять их кроссам. У нас не было импульса.

Впереди еще много игр и много очков на кону, и мы знаем, как сложно будет их добыть. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы быть на вершине таблицы в конце сезона. Теперь мы должны восстановиться. Будет хорошо, если за это время к нам придет понимание, насколько тяжело будет выиграть титул".

В свою очередь, Антонио Конте отметил характер и игровую дисциплину своей команды: "Эта победа должна придать нам больше уверенности. Выходить на матч против Манчестер Сити на фоне трех поражений подряд было очень непросто. Однако футбол — это процесс, поэтому мы продолжаем работать над улучшением каждого аспекта своей игры. То, как мы показали себя сегодня, должно существенно помочь нам в дальнейшем.

Наша реакция на неудачи была основой всего в этой игре. В Премьер-лиге не бывает простых игр и удобных соперников. В каждом матче вам предстоит сражаться за очки. Должен отметить, что Тоттенхэм — наиболее трудолюбивая команда, которой я когда-либо руководил".

Обе команды играли на достаточно высоком уровне и вправе были рассчитывать на положительный результат. Разумеется, у хозяев поля было достаточно моментов, но справедливости ради нужно отметить, что гости отлично отработали план своего тренерского штаба. Ни в коем случае нельзя сказать, что Тоттенхэм отскочил. Команда Конте с первой до последней секунды матча гнула терпеливо свою линию и более эффективно реализовала свои возможности в атаке.

Лидеры чемпионата также могут извлечь из этого поражения рациональное зерно. В принципе в этом поражении нет ничего удивительного. Беспроигрышная серия чемпионов затянулась. Часто в футболе мелочи играют ключевую роль. Незначительный спад уровня концентрации в данной ситуации абсолютно естественен и даже неизбежен. Сейчас важно то, как команда отреагирует на локальную неудачу.

Для Тоттенхэма данная победа имеет не только важное турнирное значение. Этот результат должен добавить команде Конте уверенности в собственных силах после трех поражений кряду.

Сергей Костенюк, Football.ua