Англия

Немецкий специалист прокомментировал слова коллеги по цеху.

После первого матча его команды против лиссабонского Спортинга в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (5:0), главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметился интересной аналогией при оценке конкуренции "горожан" против Ливерпуля в борьбе за чемпионский титул на внутренней арене.

Спортинг Л — Манчестер Сити 0:5 Видео голов и обзор матча

Испанский наставник назвал "красных" "болью в заднице" для его команды, на что точно не могло не последовать соответствующей реакции со стороны наставник Ливерпуля Юргена Клоппа.

"Самое главное, чтобы мы всегда находились рядом с теми командами, которые борются за чемпионский титул. Это лишь подчеркивает, что вещи идут в правильном направлении.

В каждом из последних четырех сезонов у нас все время появлялись какие-то проблемы и трудности, что делало гонку только безумнее.

Ливерпуль и Сити в этот период делали что-то особенное — каждый со своей стороны. Я должен признать со всем уважением к соперникам: то, что делает Сити, невероятно.

Думаю, что конкуренция и является той движущей силой, которая заставляет нас идти вперед. При этом, не стоит забывать, что есть еще такие команды, как Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Тоттенхэм.

Мы конкурируем на прямую с командой Гвардиолы, что постоянно держит нас в необходимом напряжении. У нас нет никаких шансов показать хоть какую-то слабость, потому что соперники тут же объявятся для того, чтобы воспользоваться вашей осечкой.

Думаю, то, что сказал Пеп про боль в заднице — это наилучшее описание происходящего. Впрочем, так оно и должно быть.

Ливерпуль действительно пытается быть настолько сильным раздражителем для Сити, насколько это в принципе возможно. Появится ли у нас шанс для того, чтобы обогнать их? Не знаю, но, если такое и произойдет, далеко не факт, что нам дадут этим воспользоваться", — подытожил немецкий специалист.

Напомним, что 23 февраля Ливерпуль сыграет домашний матч против Лидса в 21:45 по киевскому времени.