Англия

Бразильский полузащитник рассказал о положении дел внутри его команды.

Английский Манчестер Юнайтед сейчас переживает очередной далеко не самый лучший сезон в своей истории, о чем в достаточно открытой манере говорят как в руководстве клуба, так и среди футболистов.

Бразильский полузащитник "Красных дьяволов" Фред перед матчем Лиги чемпионов УЕФА против мадридского Атлетико рассказал о насущных проблемах коллектива и состоянии своей команды в целом.

"Это немного странно, что наш нынешний наставник имеет лишь статус и.о. Я знаю, что в футболе важно как можно скорее добиться хороших результатов, но также важно иметь долгосрочный план.

Я думаю, это несколько плохо для нас, что у нас его нет. На данный момент это все говориться о краткосрочных целях. Мы не знаем, что будет после окончания этого сезона.

Что касается Атлетико, то там также есть проблемы в этом сезоне, но даже когда они играют не очень хорошо, их трудно обыграть. Их менеджер — аргентинец, так что они воины, очень хорошо защищаются. Им нравится немного драться на поле и играть вместе, как единое целое.

Так что на самом деле не имеет значения, переживает ли Атлетико плохой отрезок сезона. Это матч для игроков, у которых есть яйца — простите за мой французский. Это самая южноамериканская команда в Лиге чемпионов.

Относительно своего положения в команде на данный момент могу сказать, что это смешанная ситуация: некоторым фанатам я нравлюсь, а другим — нет.

Все дело в результатах, и они будут определять настроение болельщиков. Но иногда даже при хороших результатах вас будут критиковать.

Я не лучший игрок, не самый техничный, но я отдаю всего себя каждый раз, когда выхожу на поле. Как говорят в Бразилии, я ношу пианино для артистов.

В последнее время было приятно играть в роли полузащитника, работающего в формате box-to-box. Это моя любимая позиция — я создавал моменты и даже забивал. Это похоже на позицию, которую я играю на международном уровне за Бразилию.

У нас уже даже образовалась пара со Скоттом Мактоминеем в опорной зоне. "МакФред", кажется так ее называют. Мне нравится. Я очень рад играть вместе с ним, но также важно ценить каждого члена нашей полузащиты.

Мы должны следовать тому, что менеджер считает лучшим для нас. В этом клубе я никогда не слышал, чтобы кто-то жаловался на тактику. Надеюсь, никто этого делать не будет — это неуважение к наставнику. У нас все хорошо с тех пор, как он приехал. Думаю, у нас стало больше идентичности как у команды", — заключил бразилец.

Напомним, что матч Атлетико — Манчестер Юнайтед состоится 23 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.