Англия

Форвард Аякса поделился воспоминаниями об английским периоде карьеры.

Нападающий Аякса и сборной Кот-д'Иувара Себастьян Алле рассказал о том, почему у него не получилось заиграть в составе Вест Хэма.

Футболист считает, что проблема в смене главного тренера.

"В состав Вест Хэма меня привел Мануэль Пеллегрини, но затем пришел Мойес. Я думаю, что ситуация, в которой мы с ним оказались — это сродни ловушке. Я играл по системе, которая мне не очень нравилась. Тренер предпочитал ставить центрфорвардом Майкла Антонио.

Я рад, что у Майкла сейчас все хорошо. Рад за всех парней из Вест Хэма и за клуб в целом. Тогда же я был зол, что не могу играть так, как хочу.

Это был не лучший период в моей карьере. Мы приехали в Лондон, когда моя жена была на последних месяцах беременности, потом ребенок болел.. Затем случился коронавирус, плюс адаптация к новой стране. После моего перехода в Аякс я по-другому посмотрел на мир и сейчас рад, что все так сложилось", — сказал Алле в интервью The Guardian.

Напомним, летом 2019 года Вест Хэм приобрел Алле у Айнтрахта за 40 млн евро, однако уже спустя два года продал в Аякс за 22,5 млн евро.

Отметим, что ранее Алле поставил уникальный рекорд в Лиге чемпионов.