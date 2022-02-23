Англия

Завершился перенесенный матч чемпионата Англии.

В рамках перенесенного 18-го тура Английской Премьер-Лиги Уотфорд на своем поле не сумел набрать очки в поединке против Кристал Пэлас.

Поединок прошел в довольном равной манере, однако реализация была лучше у гостей — на голы Матеты, Галлахера и дубль Заа Уотфорд сумел ответить лишь точным ударом Сиссоко в начале поединка.

Уотфорд — Кристал Пэлас 1:4

Голы: Сиссоко, 18 — Матета, 15, Галлахер, 45, Заа, 85, 90

Уотфорд: Фостер — Камара, Самир, Кэткарт, Фемения — Клеверли (Кайембе, 73), Луза, Сиссоко — Деннис, Кинг (Эрнандес, 51), Сарр

Кристал Пэлас: Батленд — Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн — Хьюз (МакАртур, 80), Куяте, Галлахер — Заа, Олисе (Айю, 73), Матета (Эдуард, 90+2)

Предупреждения: Самир, Куяте, Фемения.