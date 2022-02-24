Англия

Немецкий тренер дал комментарий после матча с Атлетико.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Атлетико в Мадрид и сыграл вничью.

Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник прокомментировал игру своей команды.

"Не знаю, спас ли я игру заменами, но после первого тайма хуже стать уже не могло. До сих пор не верю в то, как мы играли до перерыва. Делали это без страсти и нужной агрессии в борьбе за мяч. Потому и столкнулись с проблемами.

Во втором тайме выглядели уже лучше. Больше владели мячом в зонах, где это имеет значение. Если бы можно было сыграть еще минут 10, мы бы могли даже выиграть, но я остался очень раздосадован первым таймом. Мы слишком боялись мяча.

Пропускать быстрый гол в матче с Атлетико — дело тяжелое. Обороняться было сложно. Надо действовать агрессивнее, увереннее, настырнее бежать вперед. Забили мы именно так. Так и надо играть с такими соперниками.

Эланга? Он играет так, словно сбылась мечта. Наблюдать за его игрой одно удовольствие. Хотел бы, чтобы ряд других футболистов взяли с него пример. Не потому, что он действует безошибочно, а потому, что он получает на поле удовольствие", — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед против мадридского Атлетико.