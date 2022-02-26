Англия

Football.ua представляє анонс матчу 27-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У поєдинку 27-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Уотфордом, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Уотфорд

Субота, 26 лютого, 17:00. Олд Траффорд, Манчестер (Англія). Головний арбітр — Кевін Френд (Лестер, Англія). Пряма трансляція на Setanta.

Колектив Ральфа Рангніка з боями пройшов через украй важкий виїзд на гостьову гру проти мадридського Атлетіко в рамках Ліги чемпіонів УЄФА посеред поточного тижня, після чого отримав, як убачається, непогану нагоду перевести дух у домашньому протистоянні проти Уотфорда. Грунтується це припущення лише на тому факті, що "шершні" зараз йдуть на передостанньому місці в турнірній таблиці, а Рою Ходжсону ще не вдасться розібрати наслідки невдалих виступів команди під керівництвом Клаудіо Раньєрі на старті сезону.

Уотфорд втратив досить багато очок, але найбільшою небезпекою для нього є навіть не Норвіч, який йде слідом на відстані в один пункт, а Бернлі, до якого, здавалося б, рукою подати — лише два очки, але "бордові" мають ще дві гри в запасі. До того ж, на відміну від колективу Дайча, команда Ходжсона набирає очки з меншою регулярністю. Тим більш фантастичним може бути її підсумковий успіх у майбутній грі проти команди із зони Ліги чемпіонів УЄФА.

"Червоні дияволи" справді зараз належать до топ-4, але з цією їхньою позицією докорінно не згоден лондонський Арсенал, який також має два запасні матчі і всього один бал відставання. Юнайтед пройшов нещодавно через дуже поганий період, коли команда банально буксувала на місці, але зараз вони, Саутгемптон, Ньюкасл та Ліверпуль — чотири команди на всю лігу, які на зрізі завдовшки п'ять останніх матчів жодного разу не програвали. Звичайно, фанати будуть все ще незадоволені, тому що виліт із Кубка Англії від Мідлсбро будуть згадувати ще довго, але вагомими успіхами можна і цю невдачу поступово перекрити.

За версією букмекерів, лідера в подальшому протистоянні виявити досить легко. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,36, тоді як потенційний успіх Уотфорда оцінюється показником 9,80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5,55.

Не зіграють: Мактоміней, Кавані, Байї — Нкулу.

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