Рідкісне явище в міжнародному футболі — протистояння команд двох гравців основного складу збірної України в рамках поєдинку топ-5 європейських чемпіонатів — цього разу було затьмарене трагічними подіями в нашій країні. У рамках 27-го туру Евертон приймав на полі Гудісон Парк Манчестер Сіті, тоді як по різні боки барикад опинилися ліві захисники своїх клубів, Віталій Миколенко та Олександр Зінченко.

Подія абсолютно нетривіальна, але їй явно не вистачало ще й особливого турнірного значення. Так чи інакше, але прірва в 41 здобутий бал за 11 турів до закінчення чемпіонату не дозволяла розглядати "ірисок" у фарватері хоч якоюсь мірою переслідувачів "городян". Рафаель Бенітес не досяг успіху з ліверпульським клубом, а Френк Лампард банально не встигав за короткий час привести команду в повну бойову готовність. Результати відповідні — одна перемога за вісім останніх матчів в АПЛ і яке-небудь просування в Кубку Англії.

У Манчестер Сіті, очевидно, про подібні проблеми і мови бути не могло. Колектив Хосепа Гвардіоли навіть на якийсь час зумів відірватися від своїх переслідувачів, але Ліверпуль поступово скорочував дистанцію. У підсумку, за 26 ігор ми дійшли того факту, що претендентів на чемпіонський титул цього сезону поділяє всього три очки, тому права на помилку ні "небесно-блакитні", ні "червоні" більше не мали.

Красива акція на підтримку нашої країни була підготовлена ​​перед початком поєдинку, у якому наставники вирішили залишити на лавках запасних Миколенка та Зінченка з перших хвилин, щоб не травмувати їх і без того розхитану психіку. У той же час, безпосередньо на полі футбол був досить прямолінійним і простим у виконанні — із обох боків була шалена кількість спроб прострілів із усіх можливих точок, але захисники виглядали настільки впевненими в небезпечних зонах, що перспектив у таких дій просто не було.

При цьому абсолютно точно не можна було сказати, що команди не намагалися виправити це положення у своїх швидкісних атаках. Випади відбувалися на одному подиху один за одним, просто осудного завершення у них не було. Більшість часу володів м'ячем Сіті, але з моментами під завісу першого тайму справи пішли куди краще у Евертона. Випади Кенні та Рішарлісона в лівій половині штрафного майданчика, особливо у випадку з бразильцем, мали всі шанси завершитися голами, але тут уже далася взнаки холоднокровність виконавців.

Після перерви сценарій був дещо іншим. Манчестер поступово починав закривати суперників на їх половині поля, а ключовий момент усієї гри в плані підсумкового результату стався на 81-й хвилині, коли Кін і Холгейт не впоралися з перехопленням прострілу Сілви з лівого флангу, що дозволило Фодену завершити чехарду рикошетів.

Після пропущеного гола Евертон спробував відповісти блискавичним випадом зі свого боку. Уже під час однієї з атак м'яч у спокійній ситуації відскочив на правому фланзі штрафного майданчика в руку Родрі, після чого почалася метушня з переглядом VAR бригадою відеоасистентів. Надовго затримали нас арбітри, але у підсумку Тірні отримав сигнал пенальті не призначати, що багато в чому визначило фінальний рахунок на табло. Миколенко та Зінченко за всією цією вакханалією спостерігали з лави запасних аж до фінального свистка.

У наступному турі Евертон зіграє в гостях проти лондонського Тоттенхема, тоді як на Манчестер Сіті чекає супер-дербі проти Манчестер Юнайтед на Етіхаді.