Англия

Наставник Манчестер Сіті висловився щодо звільненні свого коллеги по цеху.

Нещодавно Марсело Б'єлса був звільнений з посади головного тренера Лідсу.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував цю подію, відзначивши цікаві тактичні рішення з боку аргентинського фахівця.

"Мені шкода Б'єлсу, адже його слід залишиться у Лідсі ще надовго, а його футбольна думка буде жити у футболістах. Ми всі залежимо від результатів, а вони були в його команді не дуже добрими останнім часом.

В цілому, було цікаво спостерігати за його Лідсом, були вкрай нетипові тактичні рішення", — висловив свою думку іспанец для прес-служби Манчестер Сіті.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація щодо нового тренера "павичів".