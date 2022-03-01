Англия

Іспанський спеціаліст поділився думками щодо бразильця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував ситуацію навколо півзахисника Фернандіньйо, чий контракт стікає в кінці сезону.

"Я задоволений його виступами. Для нього стати тренером у Ман Сіті було дуже нудно, у нас нудна робота.

Я бажаю йому найкращої роботи у світі, в іншому місці. Рішення буде прийнято в кінці сезону", – приводить слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону 36-річний гравець провів 20 поєдинків у футболці "містян", відзначившись одним голом і двома асистами.