Англия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Бернлі потрохи завершує процес надолуження всіх раніше перенесених поєдинків, а напередодні "бордові" грали вдома проти Лестера. Господарі поля доволі довго чинили спротив супротивникам, однак уже ж таки не втримали бодай нічиєї під завісу поєдинку.

Огляд матчу:

Бернлі — Лестер 0:2

Голи: Меддісон, 82, Варді, 90.

Бернлі: Поуп — Робертс, Тарковські, Мі (Коллінз, 40), Тейлор — Леннон, Вествуд (Барнс, 88), Браунхіл, Макніл — Вегхорст, Корне (Родрігес, 71).

Лестер: Шмайхель — Перейра (Лукман, 46), Амарті, Сеюнджю, Томас — Тілеманс (Меддісон, 72), Ндіді, Дьюсбері-Холл — Олбрайтон, Дака (Варді, 72), Барнс.

Попередження: Вегхорст — Дьюсбері-Холл.