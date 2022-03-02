Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Бернлі — Лестер, Getty Images
02 марта 2022, 09:20
Бернлі потрохи завершує процес надолуження всіх раніше перенесених поєдинків, а напередодні "бордові" грали вдома проти Лестера. Господарі поля доволі довго чинили спротив супротивникам, однак уже ж таки не втримали бодай нічиєї під завісу поєдинку.
Огляд матчу:
Бернлі — Лестер 0:2
Голи: Меддісон, 82, Варді, 90.
Бернлі: Поуп — Робертс, Тарковські, Мі (Коллінз, 40), Тейлор — Леннон, Вествуд (Барнс, 88), Браунхіл, Макніл — Вегхорст, Корне (Родрігес, 71).
Лестер: Шмайхель — Перейра (Лукман, 46), Амарті, Сеюнджю, Томас — Тілеманс (Меддісон, 72), Ндіді, Дьюсбері-Холл — Олбрайтон, Дака (Варді, 72), Барнс.
Попередження: Вегхорст — Дьюсбері-Холл.