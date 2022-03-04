Англия

Наставник мерсисайдців висловився щодо своєї можливої відставки з клубу після завершення контракту.

Контракт головного тренера Юргена Клоппа з Ліверпулем закінчується влітку 2024 року, проте в пресі вже час від часу з'являється інформація про можливу відставку фахівця післе завершення згоди з його поточним клубом.

Втім, 54-річний німець поки що спростовує всілякі чутки про звільнення з табору мерсисайдців.

"План все той же. Нічого не змінилося. Якщо я вирішу піти в 2024 році, це не матиме нічого спільного з якістю команди. Все, що ми робимо, це на довгострокову перспективу. Цей клуб повинен бути ще кращим, коли я піду", — цитує слова Клоппа журналіст Фабріцио Романо.

На даний момент Ліверпуль розташовується на другому рядку в турній таблиці АПЛ, набравши 60 очок у 26 поєдинках внутрішньої першості.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!