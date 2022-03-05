У 28 турі АПЛ закінчилися ще п'ять поєдинків. Астон Вілла та Челсі не залишили шансів суперникам. Вулвергемптон, Брентфорд та Ньюкасл також здобули перемоги.

Астон Вілла — Саутгемптон 4:0

Голи: Уоткінс, 9, Луїс, 44, Коутіньо, 52, Інгс, 54

Бернлі — Челсі 0:4

Голи: Джеймс, 47, Гаверц, 52, 55, Пулішич, 69

Норвіч — Брентфорд 1:3

Голи: Пуккі, 90+3 — Тоуні, 32, 52, 57

Вулвергемптон — Крістал Пелас 0:2

Голи: Матета, 19, Заа, 34

Ньюкасл - Брайтон 2:1

Голи: Фрейзер, 12, Шер, 14 — Данк, 55