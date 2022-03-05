Закінчилися деякі матча чемпіонату.
Челсі, Getty Images
05 марта 2022, 18:58
У 28 турі АПЛ закінчилися ще п'ять поєдинків. Астон Вілла та Челсі не залишили шансів суперникам. Вулвергемптон, Брентфорд та Ньюкасл також здобули перемоги.
Астон Вілла — Саутгемптон 4:0
Голи: Уоткінс, 9, Луїс, 44, Коутіньо, 52, Інгс, 54
Бернлі — Челсі 0:4
Голи: Джеймс, 47, Гаверц, 52, 55, Пулішич, 69
Норвіч — Брентфорд 1:3
Голи: Пуккі, 90+3 — Тоуні, 32, 52, 57
Вулвергемптон — Крістал Пелас 0:2
Голи: Матета, 19, Заа, 34
Ньюкасл - Брайтон 2:1
Голи: Фрейзер, 12, Шер, 14 — Данк, 55