Команда Клоппа перемогла завдяки голу Мані.
Ліверпуль - Вест Хем, getty images
05 марта 2022, 21:28
Ліверпуль у рамках поєдинку 28 туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Вест Хем і здобув мінімальну перемогу.
Команда Юргена Клоппа змогла набрати три очки у непростому матчі завдяки голу Садіо Мане у першій половині гри.
Ліверпуль - Вест Хем 1:0
Гол: Мане, 27
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Хендерсон, Фабіньо, Кейта (Мілнер, 90) – Салах (Діогу Жота, 79), Мане, Діас.
Вест Хем: Фабіаньскі – Джонсон, Доусон, Зума, Крессуелл – Влашич (Нобл, 61), Лансіні, Соучек, Форнальс (Честерс, 90), Боуен (Бенрахма, 53) – Антоніо.