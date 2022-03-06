Англия

Football.ua представляє анонс матчу 28-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння територіального характеру між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Етіхад Стедіум

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед

Неділя, 6 березня, 18:30. Етіхад Стедіум, Манчестер. Головний арбітр — Майкл Олівер. Пряма трансляція телеканалу Setanta Sports.

Україна та її мешканці на даний момент переживають далеко не найкращий період своєї історії через підступне вторгнення на нашу територію російських військ, які розв'язали повноштабну війну, але, проте, давайте хоча б спробуємо відволіктися шляхом перегляду чемпіонату Англії від усього того негативу та лиха, які прийшли у наше життя разом із вторгненням окупантів та терористів з РФ.

Манкуніанське дербі – це завжди цікаво, навіть якщо команди сьогодні перебувають на різному рівні. Як мінімум це стосується емоційної складової та розпалу пристрастей серед уболівальників обох команд, які продовжують сперечатися на тему: якого ж кольору все-таки Манчестер?

Манчестер Сіті семимильними кроками йшов до захисту чемпіонського титулу АПЛ цього сезону, але за це ми й любимо англійський чемпіонат, що стан справ може докорінно змінитися буквально за короткий проміжок часу. Так, підопічні Хосепа Гвардіоли, як і раніше, очолюють турнірну таблицю Прем'єр-ліги, але нещодавня поразка від Тоттенхема (2:3) скоротила перевагу "городян" над найближчим переслідувачем Ліверпулем лише до трьох очок при рівній кількості зіграних ігор.

Останнім часом тренерський штаб Манчестер Сіті має певні причини для невдоволення, проте це ніяк не зрівняється з тим, що зараз переживають їхні сусіди з Траффорда. І нехай зараз Манчестер Юнайтед розташовується в зоні Ліги чемпіонів на четвертому місці, але ця позиція є дуже оманливою. Не треба бути великим математиком, щоб не побачити очевидні речі: прогресуючий Арсенал відстає від манкуніанців всього на два очки, але має при цьому аж три матчі в запасі, а Тоттенгем Антоніо Конте відстає на п'ять очок, але провів при цьому на два поєдинки менше.

І здавалося б, календар останніх матчів "червоних дияволів" в АПЛ був не таким вже й важким, проте колектив Ральфа Рангніка примудрився втратити очки з такими аутсайдерами поточного розіграшу чемпіонату, як Бернлі та Вотфорд в останньому поєдинку. Але ж далі МЮ очікує не лише зустріч із Ман Сіті, а й з Тоттенгемом, і з Атлетіко у плей-офф Ліги чемпіонів. На тлі всього цього перспективи манкуніанців завершити сезон у топ-4 поки що виглядають досить туманно.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,43, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 8,70. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,00.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Менді, Палмер, Діаш - Кавані, Грінвуд

Під питанням: Штеффен — Мактоміней

Результати останніх очних зустрічей в АПЛ

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