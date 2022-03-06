Англия

Ганському хавбеку не вдається конвертувати в голи свій гарматний удар.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Вотфорда, де за підсумками першого тайму має перевагу в рахунку в один гол (2:1).

У стартовому складі "канонірів" у цьому протистоянні з'явився центральний півзахисник Томас Партей, який приєднався до Арсеналу влітку 2020 року за 50 мільйонів євро з мадридського Атлетіко.

Як повідомляє Orbinho, з того моменту 28-річний ганець 50 разів намагався забити в АПЛ за лондонський клуб ударом з-за меж штрафного майданчика, проте всі ці спроби виявилися безуспішними.

Усього на рахунку Партея 55 матчів у всіх турнірах за Арсенал, у яких він забив один гол і віддав чотири асисти.