Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Тоттенхем — Евертон, getty images
08 марта 2022, 00:59
Тоттенхем у рамках поєдинку 28 туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Евертон і добився нищівної перемоги.
Лондонці змогли вразити ворота суперника п'ять разів, зберігаючи свої ворота на замку.
Огляд матчу:
Тоттенхем — Евертон 5:0
Голи: Кін, 14 (у свої ворота), Сон, 17, Кейн, 37, 56, Регілон, 46
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро (Санчес 52), Даєр, Девіс — Догерті, Бентанкур, Хойб’єрг, Сессеньйон (Регілон 46) — Кулусевскі, Сон (Бергвейн 67) — Кейн
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Холгейт, М. Кін (Брентвейт 46) — Гордон, Дукуре, Аллан, ван де Бек (Миколенко 59), Кенні — Кальверт-Льюїн (Аллі 69), Рішарлісон
Попередження: Сон, Ромеро