Закінчився поєдинок чемпіонату Англії.
Айвен Тоуні. Getty Images
12 марта 2022, 18:55
У поєдинку 29 туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд вдома переміг Бернлі із рахунком 2:0.
Єдиний м'яч на свій рахунок записав Айвен Тоуні на 85 хвилині поєдинку після гольового пасу від Еріксена. На 90+4 Тоуні забив другий м'яч.
Брентфорд - Бернлі 2:0
Гол: Тоуні, 85
Брентфорд: Райя, Айєр, Янссон, Піннок, Генрі, Канос (Вісса, 75), Оньека, Еріксен, Нергор (Йєнсен, 81), Янельт, Мбемо, Тоуні.
Бернлі: Поуп, Робертс, Тарковскі, Коллінз, Тейлор, Леннон, Вествуд, Браунхілл, Вегорст (Родрігес, 67), Корне, Макніл.
Попередження: Тоуні, Тарковскі.
Вилучення: Коллінз.