Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку чемпіонату Англії приймає на стадіоні Олд Траффорд Тоттенхем.

Підопічні Ральфа Рангніка вийшли вперед завдяки влучному удару з дальньої дистанції від Кріштіану Роналду.

Португальський нападник отримав м'яч від Фреда в центральній зоні і потужним ударом вразив верхній кут.

Відео голу:

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