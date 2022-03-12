Португальський нападник поповнив свій бомбардирський рахунок.
Кріштіану Роналду, getty images
12 марта 2022, 19:59
Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку чемпіонату Англії приймає на стадіоні Олд Траффорд Тоттенхем.
Підопічні Ральфа Рангніка вийшли вперед завдяки влучному удару з дальньої дистанції від Кріштіану Роналду.
Португальський нападник отримав м'яч від Фреда в центральній зоні і потужним ударом вразив верхній кут.
Відео голу:
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