Англия

Згідно з статистичними записами ФІФА, португалець тепер офіційно побив рекорд Йозефа Біцана.

У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду оформив дубль в першому таймі, який став визначним у його професійній кар'єрі.

Так, другий м'яч у ворота "шпор" став для 37-річного португальця, який виступав за лісабонський Спортінг, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус і національну збірну Португалії, 806 в офіційних матчах, що є абсолютним рекордом усіх часів у футболі, виходячи із записів Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Раніше цей рекорд належав чехословацькому і австрійському нападнику Йозефу Біцану, якому нарахували 805 забитих м'ячів за кар'єру.

Варто зазначити, що про присудження Роналду звання найкращого бомбардира в історії світового футболу йшлося ще на початку 2021 року, коли португалець забив свій 760 гол, проте Чеська федерація футболу почала оскаржувати це твердження, заявляючи, що на рахунку Біцана не 759 м'ячів, а 821.

Втім, ФІФА приписує чехословаку 805 голів, тому слушно стверджувати, що відтепер світовий рекорд результативності в офіційних матчах належить Криштіану Роналду.

Як мінімум, всі забиті м'ячі португальця з приходом у футбол сучасних технологій зафіксовано, тоді як раніше з цим були певні проблеми (професійна кар'єра Біцана припала на період з 1931 по 1957 рік).