Англия

Тільки на два голи португальського нападника знайшлася гідна відповідь у подопічних Антоніо Конте.

Важке випробування очікує на Манчестер Юнайтед уже на наступному тижні в матчі-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Атлетіко, однак до того колектив Ральфа Рангніка повинен був випробувати газон домашнього стадіону Олд Трафорд у аж ніяк не менш відповідальній зустрічі проти лондонського Тоттенгему в рамках 29-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Підопічні Антоніо Конте не беруть участь у весняній частині єврокубкових змагань, тому можуть собі дозволити зіграти рядовий матч чемпіонату в понеділок. Так і сталося у випадку з Евертоном на поточному тижні, а власне ця гра завершилася розгромом "ірисок" із рахунком 5:0. Чи був близьким Манчестер Юнайтед на минулих вихідних до поразки з відповідним співвідношенням від сусідів за місто у особі Манчестер Сіті? Уже ніхто не зможе сказати напевно, проте "Червоні дияволи" отримали свої 1:4 в дербі.

Зрозуміло, що після того матчу підопічним Рангніка потрібно було якось відновлювати довіру до себе з боку уболівальників, чим господарі й почали займатися вже з перших хвилин. Тоттенгем спробував чинити опір швидким атакам суперників власними гострими відповідями, проте не зміг устояти перед шокуючим за влучністю та силою виконання пострілом Кріштіану Роналду з дальньої дистанції на правому півфланзі вже на 12-й хвилині.

Відіграватися команда Конте побігла майже одразу, проте "Червоні дияволи" намагалися не давати суперникам аж занадто простору для розіграшу м’яча. Власне, Тоттенгем того не дуже й потребував, адже всі намагання надіслати м’яча до штрафного де Хеа відбувалися за допомогою швидких флангових гравців. У тому числі, "шпори" отримали право на пенальті на 35-й хвилині саме таким чином: подача з правої половини поля від Кулусевські знайшла руку Теллеса, а потім Кейн переграв голкіпера з позначки.

Піти на перерву за нічийного рахунку на табло гості все одно не зуміли. Роналду вже через три хвилини завершив простріл під розстріл воріт від Санчо з лівого флангу штрафного, завдяки чому його команда завершила перемогою першу половину гри, у якій, усе ж таки, мала певну перевагу над суперниками.

Замін по перерві ми не побачили, тому сторони протистояння продовжили гнути свої лінії за невеликою перевагою вже Тоттенгема в контролі м’яча. Певна річ, що й моментів біля воріт де Хеа з часом ставало тільки більше, а на 72-й хвилині тиск гості призвів до прикрого автоголу Гаррі Магуайра, який зрізав у сітку власних воріт простріл від Регілона з лівого флангу.

Зрозуміло, що подібний сценарій не міг влаштувати господарів поля, тому вони почали потрохи забирати ініціативу до власних рук під кінець матчу. У решті, Роналду втретє сказав своє слово, завершивши одну з численних подач кутового ударом головою в праву дев’ятку чужих воріт. Бозна скільки Кріштіану не відзначався хет-триком на Олд Траффорд, тому це була безумовна подія вечору. Та й його команда більше не допускала помилок в обороні, через що здобула підсумкову перемогу.

У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє вдома проти Лестера, а лондонський Тоттенгем навідається до Брайтона.— Тоттенгем 3:2Роналду, 12, 38, 81 — Кейн, 35 (пен.), Магуайр, 72 (авт.)де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Алекс Теллес — Матіч (Кавані, 80), Фред — Рашфорд (Еланга, 68), Погба, Санчо — Роналду (Ліндельоф, 83).Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс (Бергвейн, 87) — Доерті, Бентанкур (Уінкс, 88), Хойбьєрг, Регілон — Кулусевські (Моура, 78), Сон — Кейн.Попередження: Фред, Погба — Дайєр.