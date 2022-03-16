Англия

Лондонці відправили у ворота суперника два м'ячі.

Тоттенхем у рамках перенесеного поєдинку шістнадцятого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Брайтона і досяг перемоги.

Підопічні Антоніо Конте відкрили рахунок на 37 хвилині завдяки влучному удару Ромеро, а вже на початку другого тайму Кейн зробив рахунок 2:0 на користь "шпор".

За час, що залишився, Брайтон ніяк не зміг вплинути на результат зустрічі, а гості набрали три важливі бали.

Брайтон — Тоттенхем 0:2

Голи: Ромеро, 37, Кейн, 57