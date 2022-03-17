Команда Юргена Клоппа впоралася з "канонірами".
Арсенал - Ліверпуль, getty images
17 марта 2022, 00:20
Ліверпуль у рамках поєдинку двадцять сьомого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Арсеналу та здобув перемогу.
Підопічні Юргена Клоппа відкрили рахунок на початку другої половини гри зусиллями Діогу Жоти, а невдовзі подвоїли перевагу завдяки влучному удару Фірміно.
Завдяки переможному результату Ліверпуль зміг підібратися на відстань одного бала до Манчестер Сіті.
Арсенал — Ліверпуль 0:2
Голи: Жота, 54, Фірміно, 62
Арсенал: Рамсдейл – Соареш, Габріел, Уайт, Тірні – Джака, Партей, Едегор (Сміт-Роу, 67) – Ляказетт (Нкетіа, 80), Мартінеллі, Сака (Пепе, 74).
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Тіаго Алькантара (Джонс, 90), Фабіньо – Мане, Діогу Жота (Фірміно, 56), Діас (Салах, 56).