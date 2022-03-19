Англия

Керманич Тоттенгема не погодився з іспанським колегою.

Напередодні чергового лондонського дербі в рамках поточного сезону проти Вест Гема, головного тренера Тоттенгема Антоніо Конте журналісти на прес-конференції вирішили спитати про ставлення до слів його колеги, керманича Арсенала Мікеля Артети, який нещодавно пожалівся на високу інтенсивність офіційних ігор.

"Так, я чув про це. Проте, я хочу нагадати пану Артеті, що нашу гру проти його команди було перенесено на більш пізній термін. Тоттенгем — Арсенал.

Саме тому, якщо ми говоримо про "справедливість", мені більше нічого додати з цього приводу.

Уважаю, що моєї відповіді достатньо. Якщо хтось хоче поговори про "чесність" та "нечесність". Ми перенесли гру, якщо ви не забули. Я, наприклад, про це не забув. Через це, я вважаю, немає сенсу говорити про якісь проблеми з цим у Арсенала", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що у відповіді Конте йдеться про гру 22-го туру Тоттенгем — Арсенал, що мала відбутися 16 січня, проте досі не отримала нову дату свого проведення.

Окрім цього, лондонський Арсенал, на тлі матчу пізно ввечері в середу проти Ліверпуля (0:2) має провести зустріч проти бірмінгемської Астон Вілли в суботу о 14:30 за київським часом.