Англия

Бразильцю не вдалося закріпитися в Англії.

На самому початку поточного сезону англійський Вулвергемптон зробив трансфер на посилення лівого флангу власного захисту, запросивши до команди екс-гравця французького Ліону Фернандо Марсала.

33-річний виконавець на сьогоднішній день з’являвся на полі в 17 поєдинках (1322 хвилини) "вовків", не зумівши відзначитися забитими м’ячами.

Оскільки Марсал вже належить до групи вікових футболістів, то угоду з ним було укладено короткострокову, розраховану до кінця футбольного року, після чого Вулвергемптон мав право поміркувати над її подовженням на більший строк.

Однак, ця можливість, як повідомляє бразильська преса, фактично була нівельована самим гравцем.

Марсал вже вдало провів перемовини з місцевим клубом Ботафого, тому розраховує приєднатися до свого нового клубу по закінчені європейського сезону, у розпал розіграшу бразильської першості.

Відзначимо, що базовим клубом у кар’єрі гравця був Греміо, проте у складі основної команди він тоді так і не дебютував, улітку 2010 вирішивши переїхати до португальського Торреєнсе.